В Петербурге 17-летняя девушка выстрелила в знакомого после употребления наркотиков

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В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка выстрелила из аэрозольного пистолета в 18-летнего знакомого, с которым они вместе употребляли наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля на Дальневосточном проспекте. По данным ведомства, молодые люди вместе употребили наркотики, после чего у них произошел конфликт в подъезде.

В ходе ссоры девушка выстрелила в знакомого. В полицию обратилась ее мать. В ходе осмотра квартиры правоохранители изъяли гашиш массой более 26 граммов, пистолет и весы.

Девушка и молодой человек были доставлены в отдел полиции. На приятеля нападавшей составили административный протокол, а саму девушку передали врачам из-за проблем со здоровьем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Уфе возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха. Драка произошла во время корпоративного мероприятия.

Причиной стало то, что один сотрудник начал приставать к женщине-коллеге. Другой участник ссоры выстрелил несколько раз из аэрозольного пистолета и скрылся.