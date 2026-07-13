В Уфе возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха

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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой на базе отдыха. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Башкирии.

Информация о драке на территории одной из баз отдыха, расположенной на Бородинской улице, поступила полиции вечером 11 июля. Выяснилось, что во время корпоративного мероприятия сотрудники одной из фирм поругались по причине того, что один из мужчин приставал к женщине-коллеге.

В результате один из участников конфликта выстрелил несколько раз из аэрозольного пистолета, после чего скрылся. Злоумышленника задержали. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Фигурант дела уже дал признательные показания. По месту его жительства был произведен обыск, по итогам которого были изъяты аэрозольный пистолет и патроны к нему. В отношении остальных лиц, которые были вовлечены в конфликт, составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

Один из участников конфликта обратился в травмпункт, так как получил повреждения во время драки. Ему оказали необходимую медпомощь.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в Ленинском городском округе Подмосковья. В поселке Боброво между двумя компаниями возникла ссора, которая затем переросла в драку. Один из участников потасовки стрелял из травматического пистолета. Позднее правоохранители задержали его и еще одного человека.

