США возобновят блокаду морских портов Ирана с 14 июля

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Соединенные Штаты возобновят блокаду морских портов Ирана с 14 июля. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в социальной сети X.

"По приказу верховного главнокомандующего силы СЕНТКОМ возобновят 14 июля в 16:00 по времени восточного побережья США (23:00 по московскому времени) блокировку движения морских судов, направляющихся в иранские порты и покидающих их", – уточнило командование.

Американские военные будут осуществлять блокирование судов, движущихся в сторону береговой зоны Исламской Республики. При этом в ходе предыдущей блокады, длившейся с 13 апреля по 18 июня, Вооруженные силы (ВС) США перенаправили более 140 судов, еще 9 судов были обездвижены.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.

"В письме, направленном лидерам конгресса в пятницу (10 июля. – Прим. ред.), президент написал, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары по целям внутри Ирана", – сообщила газета New York Times, ссылаясь на документ.

Ранее Трамп сообщал, что США восстанавливают блокаду морских портов Ирана. При этом он добавил, что все остальные страны смогут пользоваться проливом "на открытой и справедливой основе".

Также американский лидер подчеркнул, что впредь США будут известны как "хранители Ормузского пролива". Он напомнил, что на протяжении 50 лет Соединенные Штаты охраняли пролив бесплатно, однако теперь будут "зарабатывать деньги". Речь идет о возмещении США 20% всех транспортируемых грузов за все расходы, связанные с обеспечением безопасности пролива.