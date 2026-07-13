Актриса Любовь Толкалина раскрыла, что ее изнасиловали в юности

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Актриса Любовь Толкалина раскрыла, что учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве изнасиловал ее. Об этом артистка рассказала в интервью Лауре Джугелии.

По ее словам, это случилось еще до поступления во ВГИК. Имя насильника она не стала называть, упомянув, что он из известной режиссерской семьи.

"В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение не сравнить ни с чем. Это не недоверие. Это полное невладение ситуацией", – подчеркнула Толкалина.

Она добавила, что из-за этого случая ей было тяжело построить отношения с режиссером Егором Кончаловским, в отношениях с которым у нее родилась дочь Мария.

Ранее стало известно, что американского рэпера Mystikal (настоящее имя – Майкл Лоуренс Тайлер) приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование. СМИ писали, что он совершил преступление в своем доме в штате Луизиана в 2022 году.