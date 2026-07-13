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13 июля, 20:39

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Теплая погода вернется в Москву 17 июля

Москвичам рассказали, когда в город вернется теплая погода

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Теплая погода вновь порадует жителей и гостей Москвы в ближайшую пятницу, 17 июля. Об этом сообщила в комментарии РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Воздух прогреется до 25–26 градусов в пятницу и субботу", – рассказала она.

По ее словам, тепло продержится в регионе 3 или 4 дня, а затем будет опять прохладно. При этом до 30 градусов температура воздуха в российской столице в ближайшее время не поднимется.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале пояснил, что ожидаемая в европейских странах жара не коснется Центральной России.

"Итальянский эксперт Массимилиано Фаццини пообещал европейцам очередную волну жары, которую якобы сильнее всего ощутят жители европейской территории России. Однако наши прогнозы расходятся с мнением ученого из университета Камерино", – подчеркнул специалист.

Он уточнил, что волной жары для Москвы считается период как минимум в 5 дней, когда температура воздуха достигает 30 градусов или выше. Другой вариант – среднесуточная температура должна по крайней мере на 7 градусов превышать климатическую норму.

"По нашим прогнозам, до конца начавшейся недели максимальная температура воздуха в центральных областях Европейской России не превысит плюс 24–29 градусов, и то это будет лишь в течение воскресного дня, а в остальном температурные показатели ожидаются заметно ниже – в среднем температура предстоящей недели будет близка к климатической норме", – пояснил эксперт.

Леус добавил, что погода на территории Европейской России и Западной Европы почти постоянно в этот период находится в противофазе волн Россби. Если в западноевропейских странах сейчас наблюдается аномальная жара, то в европейской части РФ показания в лучшем случае недалеки от климатической нормы.

"Так что жителям европейской территории России до конца второго летнего месяца волн жары опасаться не стоит", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни из Китая в Россию придет разрушительный тайфун "Бави". По прогнозам, он достигнет Дальнего Востока. С приходом стихии Приморский и Хабаровский край накроют экстремальные осадки – до 120 миллиметров в сутки, а скорость ветра возрастет до 20–25 метров в секунду. Более того, его порывы смогут сносить деревья, срывать крыши и линии электропередач.

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