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03 июля, 18:06

Происшествия

В РФ назвали власти стран ЕС виновными в смертях европейцев от жары

Фото: AP/Lewis Joly

В смертях тысяч европейцев от аномальной жары виноваты власти стран Евросоюза (ЕС). Об этом в эфире радио КП заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Онищенко указал, что европейцы приняли кучу санкций против России, включая ограничения против "Северного потока", который взорвали с их же ведома. Таким образом, Европа лишилась источника дешевого газа, а значит, и дешевой выработки энергии. Теперь же ЕС начинает рассуждать о том, что трубопровод нужно восстановить.

"Второй вопрос. Все-таки медицинская помощь. Она у них в основном частная, а если есть какие-то государственные, благотворительные больницы, то они не для всех. А то и за деньги. За большие. А денег-то тоже нет у людей сейчас, потому что многие лишились работы", – добавил он.

В свою очередь, министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила, что аномальная жара в стране в период с 22 по 28 июня унесла жизни свыше 2 тысяч человек, передает RT. По ее словам, итоговое число умерших может измениться.

Аномальная жара в Европе фиксируется с середины июня. В одной только Чехии был обновлен температурный рекорд – столбики термометров там показали 40,6 градуса. Аномальное тепло обрушилось и на Францию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры.

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