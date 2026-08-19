Эксперт Татарников: шашлыки и сгущенка привлекают медведей к палаткам туристов

Медведь вытащил туристку из палатки и растерзал в Республике Алтай, рассказали в региональном МЧС. Как избежать встречи с хищником и что делать, если зверь все же вышел к людям – в материале Москвы 24.

"Никто не мог помочь"

Медведь напал на палатку с туристами и убил девушку в Турочакском районе Республики Алтай.

По данным регионального МЧС, инцидент произошел в селе Артыбаш. Хищник забрался в палатку, схватил оттуда 29-летнюю жительницу Новосибирска, утащил в лес и нанес смертельные травмы. Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг.





из сообщения экстренных служб Объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась. Пытались меры принять местные жители, но, к сожалению, он на них кидался, и никто ничем не мог помочь.

Погибшая приехала на отдых вместе с мужчиной, который остался в живых и находится под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости сотрудница соседней турбазы. Других пострадавших в результате ЧП нет, отметил в региональном Минздраве.

После случившегося в Турочакском районе ввели режим повышенной готовности, а полиция совместно с охотниками начала круглосуточное патрулирование территории. Помимо этого, введено ограничение на передвижение местных жителей и гостей с 20:00 до 10:00.

Также центр БПЛА совместно с охотинспекторами отслеживает миграцию диких животных. В связи с этим Минприроды региона выдало дополнительные лицензии на добычу медведя. При этом пока не решено, что делать с животным, которое напало на девушку.

Ранее в Нижегородской области охотник выжил после неравной схватки с медведицей, которая прокусила ему голову и истерзала конечности. По данным телеграм-канала Mash, мужчина встретил хищницу, выстрелил в ее сторону, после чего животное повалило его на землю и искусало, но затем отступило. Охотник сумел подобрать ружье и добить медведицу, после чего самостоятельно перемотал раны и прошел три километра до помощи.

При этом в июле 2026 года в Магаданской области медведь насмерть загрыз 62-летнего мужчину, а ранее аналогичный исход произошел в Томской области, где от нападения хищника погиб охотник.

Шум как спасение

При встрече с медведем важно издавать громкие звуки – это поможет отпугнуть животное и избежать опасной ситуации, рассказал Москве 24 почетный член Московского общества охотников и рыболовов (МООиР) Семен Татарников.

"Стучать палкой по дереву, кричать, греметь пустыми банками – зверь реагирует на звуки. Ни в коем случае нельзя бежать, делать резких движений ни по направлению к животному, ни от него. Лучше всего сделать вид, что человек ничего не испугался, продолжать шуметь, и зверь сам уйдет. Медведи не людоеды", – сказал он.

Чтобы обезопасить стоянку с палаткой, важно правильно хранить еду, подчеркнул Татарников.

"Не оставлять продукты, особенно хлеб, мясо (сырое или вареное), сгущенку – даже закрытые банки медведь может разорвать. Запах шашлыков тоже привлекает. Все нужно плотно упаковать (фольга, бумажные пакеты), сложить в закрытые контейнеры или рыболовные ящики, чтобы исключить запахи, которые манят зверя", – добавил эксперт.





Семен Татарников почетный член МООиР К палатке медведь вряд ли проявит интерес – на человеческий запах они реагируют отрицательно. Исключение – шатуны осенью, которые не легли в спячку. Случаи, когда медведь подходит к палатке, редки.

Татарников добавил, что наиболее опасна медведица с потомством летом, когда оно только появляется, и осенью, когда звери ходят в поисках еды. Встретив их, он предостерег от попыток привлекать к себе внимание.

Принципы безопасности

Среди популярных туристических мест медведи распространены не только на Алтае, но и на Камчатке. В целом они могут выйти на отдыхающих в любой лесной территории, рассказал Москве 24 профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке Сергей Петров.

В этой связи специалист порекомендовал заранее проконсультироваться с местными жителями или МЧС – они знают места и поведение зверей в конкретном районе. Также он напомнил, что идти в тайгу без должной подготовки точно не стоит.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке Существуют рекомендуемые туристические тропы и районы, где зверей меньше, но у медведей есть свои места, куда заходить категорически опасно. Если маршрут пролегает через дикую местность, группу должен сопровождать вооруженный опытный человек.

При встрече с медведем Петров посоветовал не поворачиваться к зверю спиной и согласился, что в этот момент будут не лишними попытки пошуметь. В то же время надо раскидывать руки, поднимать одежду или рюкзак, чтобы увеличить свой зрительный образ.

"Чем больше людей, создающих шум, тем больше шансов спастись. Бежать от медведя бессмысленно – он передвигается с высокой скоростью и точно догонит", – сказал специалист.

Касаемо запахов профессор подчеркнул, что хищника привлекают ароматы не только костра или приготовленной пищи, но и туалета. Поэтому для его организации рекомендуется рыть ямы, забрасывать их грунтом и посыпать порошком. При этом для этих целей также существуют специальные пластиковые ведра. Также есть препараты, отгоняющие не только комаров, но и животных, подчеркнул эксперт.

"И стоит дежурить у огня, чтобы поддерживать его, так как звери не любят запах дыма", – добавил он.



Кроме того, не рекомендуется прикармливать животных на дорогах: это приводит к утрате у них естественных навыков добычи пищи и может спровоцировать агрессивное поведение. В то же время следует соблюдать осторожность даже в зоопарке и не приближаться к решеткам вольеров, пояснил эксперт.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке В различных местах звери ведут себя по-своему из-за разной пищевой базы, климата и доступа к пище. Медведи, которые взаимодействуют с людьми (грабят свалки, пищевые отходы или курятники), обычно дальше не лезут, потому что их отпугивают собаками и ружьями. В диких местах поведение другое.

Поэтому перед выходом на маршрут необходимо ознакомиться с правилами поведения при встрече с местными животными и строго их соблюдать, заключил специалист.

