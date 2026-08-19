19 августа, 15:35Происшествия
Пожар вспыхнул на электроподстанции в Чебоксарах
Фото: 21.mchs.gov.ru
Пожар произошел на электроподстанции в Чебоксарах, сообщила пресс-служба главка МЧС России по Чувашии.
Возгорание возникло по адресу проспект Ивана Яковлева, дом 4. К тушению огня привлекли 20 человек и 6 единиц техники.
Мэр города Станислав Трофимов в мессенджере MAX сообщил, что аварийные бригады работают над переключением сетей электроснабжения на резервные сети и призвал местных жителей сохранять спокойствие.
К настоящему моменту пожар ликвидирован, пострадавших нет. Прокуратура региона взяла на контроль проверку по факту случившегося. В ходе проверочных мероприятий установят причину и обстоятельства возгорания.
Ранее в Севастополе спасли мальчика из пожара в доме на улице Колобова. Прохожий заметил дым из окна квартиры и вызвал спасателей. Огнеборцы проникли к жилище, вынесли ребенка на улицу через подъезд и передали врачам. По информации МЧС, огонь возник из-за умной колонки.
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