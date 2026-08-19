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19 августа, 16:13

Город

Новый спортивный кластер появился в Северном Бутове

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Новый спортивный кластер появился в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы: пространство для занятий на свежем воздухе обустроили на Куликовской улице. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"В новом пространстве местные жители разных возрастов и разной спортивной подготовки могут заниматься спортом на свежем воздухе", – рассказал Бирюков.

Кластер разместился на месте ранее пустовавшей территории. Здесь обустроили футбольное поле с ограждением высотой 4 метра, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, зону для настольного тенниса, а также площадку с силовыми и кардиотренажерами.

Кроме того, установили комплекс "Русский ниндзя". Вокруг спортзон организовали беговую дорожку со специальным травмобезопасным покрытием. На территории высадили зеленые насаждения и установили современные фонари с энергоэффективными светильниками.

В прошлом году аналогичный спортивный кластер появился в Бутовском лесопарке между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в текущем году продолжается обустройство новой и обновление уже имеющейся спортивной инфраструктуры в разных районах столицы. Например, еще один такой объект создан в районе Вешняки.

Там сделали универсальное спортивное поле с зонами для баскетбола или стритбола, тренажеры и воркаут. Кроме того, в Новогирееве специалисты построят универсальную спортивную площадку. На ней появится фитнес-зона с силовыми тренажерами и турниками, а также столы для настольного тенниса.

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