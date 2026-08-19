Собянин сообщил о ликвидации уже 37 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб.

Беспилотники начали атаковать столицу в ночь на 19 августа. Около 02:43 были уничтожены 11 дронов, еще 10 – в 03:15, в 06:24 – четыре, а в 11:51 – еще 8. Таким образом, над Москвой было сбито 37 беспилотников.

На фоне этого в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Сейчас они сняты.

