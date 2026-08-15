Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 14:42

Политика

ВС РФ атаковали склад ударных дронов ВСУ в Черниговской области

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по месту хранения и подготовки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пекуровка Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака прошла с использованием расчетов БПЛА "Герань-4 сикер" войск беспилотных систем. Объективным контролем зафиксировано поражение объекта.

Кроме того, ВС РФ "Геранями" уничтожили подстанцию напряжением 110 киловольт в населенном пункте Городня. Объект энергоинфраструктуры использовался в интересах ВСУ, уточнили в ведомстве.

Тем временем в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали пункт заправки украинской военной техники. Цель располагалась в населенном пункте Вербовка.

Ранее российские военные нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Атака велась с использованием оперативно-тактической авиации ВСК России. Ударам подверглись позиции 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоалександровка и 58-й отдельной мотопехотной бригады противника в районе населенного пункта Новая Казачья.

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Щербаковке

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика