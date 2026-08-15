Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по месту хранения и подготовки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пекуровка Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака прошла с использованием расчетов БПЛА "Герань-4 сикер" войск беспилотных систем. Объективным контролем зафиксировано поражение объекта.

Кроме того, ВС РФ "Геранями" уничтожили подстанцию напряжением 110 киловольт в населенном пункте Городня. Объект энергоинфраструктуры использовался в интересах ВСУ, уточнили в ведомстве.

Тем временем в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали пункт заправки украинской военной техники. Цель располагалась в населенном пункте Вербовка.

Ранее российские военные нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Атака велась с использованием оперативно-тактической авиации ВСК России. Ударам подверглись позиции 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоалександровка и 58-й отдельной мотопехотной бригады противника в районе населенного пункта Новая Казачья.