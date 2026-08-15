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15 августа, 13:01 (обновлено 15.08.2026 15:43)

Происшествия

Мужчина ранил ножом двух человек на лошадиной ферме в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Двое мужчин пострадали на лошадиной ферме в деревне Хотебцово Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппонентам ножевые ранения. Пострадавшие в возрасте 41 и 22 лет были госпитализированы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемым оказался 21-летний житель Красногорска. Он задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина зарезал местного жителя в саду в Махачкале. Он нанес ему около 20 колото-резаных ранений. Из-за полученных травм пострадавший скончался.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об убийстве по мотиву кровной мести. Спустя время 38-летнего мужчину обнаружили в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого. Его задержали.

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