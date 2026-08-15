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15 августа, 10:51

Происшествия

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: +7-916-240-31-28", – сказано в сообщении.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры взяли на контроль ситуацию, а также координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для оказания всесторонней помощи пострадавшим.

В ночь на 15 августа несколько городских округов Подмосковья подверглись атаке дронов. В частности, в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске были ликвидированы 8 БПЛА.

В результате попадания БПЛА в частный дом в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Мальчик находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время его доставят в ДНКЦ имени Рошаля. Женщина получила травму головы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, после атаки оказалась повреждена кровля здания.

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