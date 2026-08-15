Кобяков рекомендовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ

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Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума будет насыщено значимыми заявлениями, за которыми стоит следить западным странам. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

"Конечно, отдельно всегда особое внимание приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим", – отметил Кобяков.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема этого года – "Дальний Восток – развитие во благо людей".

На форуме ожидается участие представителей из 75 стран. При этом, как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не планирует отправлять отдельное приглашение делегации США на ВЭФ. По его словам, каждая страна будет принимать решение о поездке самостоятельно.

Планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. В свою очередь, вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что во время ВЭФ главе государства представят проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали.

