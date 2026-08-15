Два человека обратились за медпомощью после ракетной атаки на Самарскую область

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два человека обратились за медицинской помощью после ракетной атаки на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

"Погибших нет. Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям", – написал Федорищев.

Он добавил, что пострадавшим оказывается помощь в полном объеме, ситуация находится на контроле. По поручению губернатора на месте ЧП развернут оперштаб. В настоящее время сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия

Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Самарской области в ночь на 15 августа. В результате были выявлены локальные повреждения.

Глава Самары Иван Носков напомнил, что публикация фотографий и видеозаписей последствий атак запрещена, так как такие действия помогают противнику координировать свои действия для нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

