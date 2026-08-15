Ракетный удар нанесен по предприятию в Самарской области

Фото: министерство обороны РФ

ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию на территории Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По факту случившегося сформирован оперативный штаб. На месте ЧП уже находятся все экстренные службы.

"На данный момент уточняется информация о последствиях, а главное о пострадавших. Буду держать вас в курсе", – добавил Федорищев.

Этой ночью вражеские беспилотники атаковали сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области. В результате атаки на территории предприятия возникло локальное возгорание, которое уже было оперативно ликвидировано.

В ночь на 14 августа украинские военные атаковали гипермаркет "Галактика" в Енакиеве в ДНР. После атаки возник пожар. Пламя распространилось на площади 8 тысяч квадратных метров.