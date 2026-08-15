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15 августа, 04:34

Происшествия

Жилые дома и школы повреждены в Индонезии в результате землетрясения

Фото: ТАСС/Zuma

Жилые дома, школы и больницы получили повреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии в результате мощного землетрясения. Об этом сообщает издание Jakarta Globe.

По данным журналистов, повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах провинции. Также пострадали различные правительственные учреждения. Информации о возможных пострадавших среди местных жителей пока не приводится.

Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано у берегов Индонезии в ночь на 15 августа. Изначально магнитуда толчков оценивалась в 6,9, однако затем специалисты повысили ее до 7,7 балла.

Эпицентр землетрясения находился в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

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