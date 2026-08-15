Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты введены в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Такие же ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково. Их объявили в ночь на 15 августа, на момент публикации Внуково также закрыт на прием и отправку самолетов.

Ограничения на полеты уже вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский утром 14 августа. Спустя некоторое время данные меры отменили и аэропорты вернулись к штатному режиму работы.