00:31Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Домодедово
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на полеты введены в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
На момент публикации воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Такие же ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково. Их объявили в ночь на 15 августа, на момент публикации Внуково также закрыт на прием и отправку самолетов.
Ограничения на полеты уже вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский утром 14 августа. Спустя некоторое время данные меры отменили и аэропорты вернулись к штатному режиму работы.
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