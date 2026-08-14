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14 августа, 21:44 (обновлено 14.08.2026 23:03)

Транспорт

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы движения поездов были увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии вечером 14 августа. По данным департамента транспорта Москвы, причиной стал человек на путях.

Как сообщил Агентству "Москва" информированный источник, упавший на рельсы на станции метро "Электрозаводская" человек погиб.

До этого движение поездов на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги, включая МЦД-2, в обе стороны было затруднено. Такие меры были приняты из-за остановки пригородного поезда № 6204.

Поезд курсировал по маршруту Чехов – Волоколамск, но вечером 14 августа внезапно остановился. В связи с задержкой составов на данном участке в МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

График электричек Казанского направления МЖД изменится 15 и 17 августа

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