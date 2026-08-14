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14 августа, 20:54

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TMZ: участник группы Earth, Wind&Fire Джон Пэрис введен в медикаментозную кому

Участник группы Earth, Wind&Fire Джон Пэрис введен в медикаментозную кому

Фото: depositphotos/sudok1

Ударник американской группы Earth, Wind&Fire Джон Пэрис находится в медикаментозной коме, сообщил портал TMZ.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя пожарной службы Сан-Франциско Мариано Элиаса писали, что скорая помощь приехала на арену "Чейз-Центр", где должен был состояться концерт группы, из-за проблем с сердцем у музыканта. Выступление пришлось перенести.

Пэриса привезли в больницу и ввели в медикаментозную кому, говорится в сообщении супруги басиста группы Вердина Уайта Шелли, опубликованном в соцсетях. Уточняется, что в какой-то момент мужчина открыл глаза и попросил увезти его из медучреждения.

Вскоре у него начало подниматься давление и появились трудности с дыханием. Врачи решили вновь погрузить его в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние и обеспечить необходимую помощь.

Ранее певец Ким Тэхен, известный как Ви из группы BTS, заявил, что проходит лечение из-за ухудшения слуха. Артист рассказал, что его правое ухо воспринимает звук примерно на треть от уровня левого. При этом он признался, что изначально не придавал этому значения, но теперь вынужден регулярно посещать врача и принимать лекарства.

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