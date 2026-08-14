Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 20:15

Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые рассказала о людях, сорвавших выход ее книги

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) на закрытой вечеринке для фанатов в честь выхода винила "Трудный возраст" раскрыла StarHit подробности про людей, которые сорвали выход ее книги.

Месяц назад артистка заявила, что проект, над которым она работала 1,5 года, пришлось отложить. По словам певицы, книгу не выпустили из-за влиятельных людей, которые выступили против публикации.

"В книге на самом деле ничего такого не было, но люди испугались, что было. Те люди, которые ее завернули, они ведь ее даже не читали. Но на всякий случай сделали то, что сделали. Боялись, что я там много лишнего сказала. Но я себя держала в руках. Всех представляла только в лучшем свете и не написала в итоге то, что им бы не понравилось. А они струсили", – рассказала МакSим.

Певица отметила, что в автобиографии было много интересных тем. Личной жизни, по ее словам, она уделила всего лишь четыре страницы. При этом эту часть артистка прописала очень размыто.

"У меня есть в жизни гораздо более интересные вещи, которые я хотела бы осветить. И осветила. И больше их жалко, что я не смогла это все выдать", – добавила она.

Ранее МакSим рассказала, что во время комы, в которой она провела почти два месяца из-за последствий коронавируса, ей повредили челюсть. Исполнительница отметила, что, после того как она очнулась и впервые увидела себя в зеркало, ее напугали внешние изменения.

Певица вспомнила, как врач ответил, что ей повредили челюсть при срочном вытаскивании трубок и шлангов из организма. По словам МакSим, специалист рассказал ей, что в таких ситуациях счет идет на секунды, при реанимации могут ломаться ребра и грудная клетка.

Читайте также


шоу-бизнес

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика