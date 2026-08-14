Певица МакSим впервые рассказала о людях, сорвавших выход ее книги

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) на закрытой вечеринке для фанатов в честь выхода винила "Трудный возраст" раскрыла StarHit подробности про людей, которые сорвали выход ее книги.

Месяц назад артистка заявила, что проект, над которым она работала 1,5 года, пришлось отложить. По словам певицы, книгу не выпустили из-за влиятельных людей, которые выступили против публикации.

"В книге на самом деле ничего такого не было, но люди испугались, что было. Те люди, которые ее завернули, они ведь ее даже не читали. Но на всякий случай сделали то, что сделали. Боялись, что я там много лишнего сказала. Но я себя держала в руках. Всех представляла только в лучшем свете и не написала в итоге то, что им бы не понравилось. А они струсили", – рассказала МакSим.

Певица отметила, что в автобиографии было много интересных тем. Личной жизни, по ее словам, она уделила всего лишь четыре страницы. При этом эту часть артистка прописала очень размыто.

"У меня есть в жизни гораздо более интересные вещи, которые я хотела бы осветить. И осветила. И больше их жалко, что я не смогла это все выдать", – добавила она.

Ранее МакSим рассказала, что во время комы, в которой она провела почти два месяца из-за последствий коронавируса, ей повредили челюсть. Исполнительница отметила, что, после того как она очнулась и впервые увидела себя в зеркало, ее напугали внешние изменения.

Певица вспомнила, как врач ответил, что ей повредили челюсть при срочном вытаскивании трубок и шлангов из организма. По словам МакSим, специалист рассказал ей, что в таких ситуациях счет идет на секунды, при реанимации могут ломаться ребра и грудная клетка.

