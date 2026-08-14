Садовод Воронова посоветовала не мыть помидоры после сбора урожая

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Помидоры необходимо срывать с плодоножкой и не протирать после сбора, тогда они смогут храниться как можно дольше. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Ранее российские дачники начали жаловаться в Сети на то, что не могут сохранить обильный урожай помидоров, который выдался в этом году. Овощи быстро портятся и становятся непригодными в пищу.

Воронова отметила: чтобы помидоры дольше хранились, их важно срывать в ясную погоду, лучше к середине дня. К этому моменту плоды уже максимально просохнут после ночи. Важно помнить, что овощи нельзя собирать после полива, а также мыть и протирать перед отправкой на хранение. В противном случае стирается слой, который служит естественной защитой плода.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Очень важно следить, чтобы помидоры не перезрели, иначе они будут лопаться и быстро портиться. Срывать надо на стадии, когда еще вчера овощи казались зелеными, а сегодня покраснели. При этом торопиться не стоит: незрелые плоды, конечно, могут поспеть и после сбора, но уже не будут максимально вкусными.

Помимо этого, помидоры важно срывать с плодоножками, тогда они дольше хранятся. Укладывать их надо в корзину или коробку в один слой и убирать в прохладное, затененное и не влажное место, отметила Воронова.

"Далее необходимо регулярно проверять, не появилось ли подгнивших плодов, и сразу извлекать их, иначе они могут стать источником инфекции и заразить весь урожай", – добавила эксперт.

По мнению садовода, лучше всего хранятся мелкие сорта, такие как черри и дамские пальчики. В то время как крупноплодные томаты лучше стараться сразу пускать на переработку: максимум, сколько они смогут пролежать, – это 10 дней, подчеркнула садовод.

Говоря о полезных способах заготовок, врач-терапевт Надежда Чернышова назвала три метода.



Надежда Чернышова врач-терапевт Например, это заморозка. Она позволяет максимально сохранить все полезные свойства плодов. Мелкие помидоры типа черри можно отправлять в морозилку целиком, а более крупные лучше резать кружочками или кубиками либо перетирать в пюре и разливать по формам. Зимой такие заготовки можно будет добавлять в любые блюда: супы, рагу, соусы.

Кроме того, помидоры можно вялить. Для этого их режут пополам, вынимают ложкой жидкое содержимое и сушат либо в духовке, либо в специальном дегидраторе при температуре 60 градусов до тех пор, пока они не сократятся в объеме и не станут достаточно плотными, но при этом еще мягкими.

"Вяленые томаты раскладывают по банкам и заливают растительным маслом. Для усиления вкуса можно также добавить любые специи и травы. Получается блюдо с большим количеством полезных веществ", – отметила Чернышова.

Еще один полезный способ – консервирование в собственном соку. При этом мелкие крепкие помидоры целиком заливают горячей томатной пастой, которую можно приготовить из крупных плодов. Плюс в том, что в этом случае требуется меньше уксуса, так как сок сам по себе достаточно кислый.

Что касается нагрева, то главный антиоксидант томатов – ликопин, особенно полезный для работы сердечно-сосудистой системы, при термической обработке не разрушается, а становится еще более биодоступным, подчеркнула врач.

Ранее руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов рассказал, как защитить урожай от птиц. Самым надежным способом он назвал сетки со специальной пометкой либо строительные, которыми можно накрыть растения.

