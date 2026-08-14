Baza: российскую туристку парализовало после укуса медузы на Бали

Фото: МАХ/Baza

Российскую туристку парализовало во время плавания на Бали после касания медузы "португальский кораблик". Об этом сообщила Baza в мессенджере MAX.

Инцидент произошел, когда девушка возвращалась на лайнап после занятия серфингом. Она почувствовала сильную боль в ноге. Россиянка заметила на коже полосы от щупалец.

После этого туристка из РФ направилась к лодке, но спустя время поняла, что силы покидают ее. В частности, у девушки заломило поясницу. Также у нее закружилась голова, а тело перестало слушаться.

Россиянка в результате добралась до лодки. Ее доставили на берег, а затем – в госпиталь. К тому моменту паралич достиг груди, туристка с трудом дышала. Медики ввели антигистаминные препараты, сделали уколы и поставили капельницу. Состояние нормализовалось, боль и паралич прошли.

Позже выяснилось, что девушку ужалила медуза "португальский кораблик". Ловчие щупальца этого вида несут множество стрекательных клеток с ядом.

Ранее планктон напал на туристов из РФ на пляже во Вьетнаме. Они почувствовали во время купания в море уколы по всему телу, которые были похожи на ожог от контакта с крапивой. Пострадавшие восстанавливались с помощью антигистаминных препаратов, мазей и алоэ.

