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03 июня, 11:25

Туризм

Туристов на Бали предупредили о ядовитых медузах и осьминогах

Фото: 123RF.com/balinature

На Бали туристы могут столкнуться с ядовитыми медузами, осьминогами и змеями, рассказали РИА Новости представители природоохранных организаций острова.

В одной из них отметили, что моллюски и другие мелкие морские обитатели вызывают проблемы намного чаще, чем акулы, хотя при соблюдении элементарных правил безопасности серьезные инциденты остаются редкими. Тем не менее в водах около Бали можно увидеть кубомедуз и португальских корабликов. Отмечается, что это одни из самых опасных жалящих морских организмов в мире – они могут ужалить даже на берегу.

Другое опасное существо – синекольчатый осьминог. Несмотря на свой небольшой размер, это одно из самых ядовитых живых существ в мире. При опасности на нем появляются яркие голубые кольца, которые являются предупреждением.

Помимо этого, туристы могут столкнуться с рыбой-камнем, которая обычно маскируется лежит на дне и маскируется под него, и морскими змеями, встречающимися у побережья.

Ранее ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук, кандидат биологических наук Тина Молодцова предупреждала, что после встречи с португальскими корабликами или кубомедузами возможен смертельный исход. Если к телу прилипли ткани медузы, необходимо смыть их водой, лучше всего морской. При появлении серьезных симптомов, например сильного сердцебиения, необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту.

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