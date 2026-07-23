Девочка из США в "маске Бэтмена" начала танцевать после операции в Петербурге

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/luna.love.hope

Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", уже пробует танцевать после финальной операции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ее мама Кэрол, опубликовав видео в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На кадрах, опубликованных в соцсети, ребенок выглядит веселым и довольным.

Заключительную операцию ребенку провели 22 июля в клинике в Санкт-Петербурге. В медучреждении отметили, что все прошло "как планировалось".

Лечащий врач девочки Ольга Филиппова рассказала в соцсетях, что врачи удалили участок алопеции в теменной области, оставшиеся рубцы на лбу и веках, а также убрали остатки невуса и грубые рубцы с центральной части лица.

"Впереди две недели в повязках, и мы обязательно покажем Луну после снятия швов", – заверила врач.

Феннер родилась с гигантским черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) в 2019 году. В интернете такую особенность назвали "маской Бэтмена".

Медики в США предложили удалить пятно за 80 операций. Однако это было бы тяжело для детского организма, в связи с чем врачи рекомендовали подождать, пока девочка подрастет.

Мама ребенка пыталась собрать деньги на лечение с помощью благотворительности и СМИ. Тогда историей девочки заинтересовался хирург-онколог из Краснодара Павел Попов. Он пригласил семью на лечение в Россию.

На Кубани ребенку провели первую процедуру методом фотодинамической терапии с применением лазера под местной анестезией. Затем мать с дочерью прибыли в Петербург для проведения еще двух операций. В результате медики полностью удалили рубцы со лба, носа, большие фрагменты со щек и три тканевых экспандера.