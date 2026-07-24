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24 июля, 21:57

Спорт

Нападающий "Балтики" забил самый быстрый гол в матчах открытия чемпионатов РФ

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Нападающий калининградского клуба "Балтика" Чинонсо Оффор забил в ворота столичного ЦСКА в матче открытия Российской Премьер лиги (РПЛ) самый быстрый гол в истории первых игр чемпионатов РФ. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Спортсмен отметился через 35 секунд после начала матча.

До этого самый быстрый гол принадлежал футболисту нижегородской "Волги" Александру Шуленину. В игре с московским Динамо" в сезоне-2013/14 он забил мяч на 67-й секунде.

Однако гол Оффора не оказался самым быстрым в истории чемпионатов России. На 9-й секунде отличались Алексей Бычков из ярославского "Шинника" в матче 1999 года с волгоградским "Ротором" и Олакунле Олусегун из "Краснодара" в матче с "Ростовом" в 2022 году.

Ранее сборная России осталась на 35-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после завершения чемпионата мира. На счету команды 1 529 очков. По итогам чемпионата мира сборную России обошла команда Парагвая, набравшая 1 542 очка и дошедшая до 1/8 финала.

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