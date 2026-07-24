В Щелкове возбудили дело после гибели трех рабочих от отравления газом

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Уголовное дело возбудили после гибели трех рабочих при проведении ремонтных работ на канализационно-насосной станции в подмосковном Щелкове. Об этом сообщили в ГСУ СК России по области.

По данным ведомства, 24 июля рабочие обслуживали станцию "Назамиха" и спустились в специальную камеру, где получили отравление угарным газом. Все трое погибли.

На месте происшествия изъяты необходимые материалы, также организован допрос свидетелей. Позднее будут проведены необходимые экспертизы.

Ранее в Чувашии пятеро детей пострадали от отравления угарным газом после посещения бани в Аликовском округе. Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Их состояние оценили как удовлетворительное с положительной динамикой.