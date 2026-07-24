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24 июля, 22:12

Спорт

ЦСКА открыл сезон РПЛ победой в матче с "Балтикой"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Московский ЦСКА обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.

Нападающий "Балтики" Чинонсо Оффор отличился через 35 секунд после стартового свистка и установил рекорд по скорости первого гола в стартовом матче сезона в истории чемпионатов России.

ЦСКА сравнял счет на 36-й минуте после гола Кирилла Глебова. Еще один мяч армейцам принес автогол защитника "Балтики" Эдуардо Андерсона на 33-й минуте. По ходу встречи команды забили еще по одному голу, однако оба были отменены после вмешательства системы VAR из-за офсайда.

В следующем туре 1 августа ЦСКА сыграет с самарским ФК "Крылья Советов", а "Балтика" проведет матч с московским "Динамо".

Матч стал первым официальным для ЦСКА после утверждения Дмитрия Игдисамова главным тренером команды. Ранее стало известно, что московский ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

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