Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

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Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Согласно новому контракту, соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Акинфеев, который шесть раз становился чемпионом России, на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Он воспитанник клуба, а в декабре стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ".

Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера. Контракт с ним подписан на два года, однако в договоре предусмотрена опция продления соглашения.

Игдисамов работал в академии ЦСКА. В 2024 году молодежная команда армейцев под его руководством стала чемпионом МФЛ, а через год – завоевала серебро. Сейчас многие воспитанники Игдисамова входят в основной состав команды.

