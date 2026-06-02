Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 16:07

Спорт

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Согласно новому контракту, соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Акинфеев, который шесть раз становился чемпионом России, на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Он воспитанник клуба, а в декабре стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ".

Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера. Контракт с ним подписан на два года, однако в договоре предусмотрена опция продления соглашения.

Игдисамов работал в академии ЦСКА. В 2024 году молодежная команда армейцев под его руководством стала чемпионом МФЛ, а через год – завоевала серебро. Сейчас многие воспитанники Игдисамова входят в основной состав команды.

Читайте также


спорт

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика