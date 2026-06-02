02 июня, 16:07Спорт
Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
Согласно новому контракту, соглашение с игроком рассчитано на один сезон.
Акинфеев, который шесть раз становился чемпионом России, на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Он воспитанник клуба, а в декабре стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ".
Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера. Контракт с ним подписан на два года, однако в договоре предусмотрена опция продления соглашения.
Игдисамов работал в академии ЦСКА. В 2024 году молодежная команда армейцев под его руководством стала чемпионом МФЛ, а через год – завоевала серебро. Сейчас многие воспитанники Игдисамова входят в основной состав команды.