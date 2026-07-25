Более 10 муниципалитетов Свердловской области полностью освободились от паводковых вод

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12 муниципалитетов Свердловской области полностью освободились от воды, ситуация с паводками стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве отметили, что только за последние сутки вода отступила от 60 жилых домов и 390 приусадебных участков, которые находятся в 9 населенных пунктах.

В ближайшее время затоплений не прогнозируется. В ликвидации последствий паводка принимают участие свыше 500 человек. Также привлечено 150 единиц техники.

Причиной подъема воды в Свердловской, Тюменской и Оренбургской областях стали мощные ливни. Также среди возможных причин – переувлажнение почвы и дополнительный приток воды из соседних регионов.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Свердловской области, где после дождей в зоне подтопления оказались свыше 360 жилых домов и более полутора тысяч приусадебных участков.