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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи с Владимиром Путиным в Омске заявил, что для урегулирования конфликта на Украине можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

"Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты", – отметил он.

По словам главы Казахстана, это должно происходить под гарантиями держав. При этом он отказался быть посредником.

"Я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами", – сказал Токаев.

В свою очередь, Путин пообещал в деталях проинформировать президента Казахстана о ситуации на украинском направлении.

Ранее СМИ сообщили, что Турция намерена до конца лета 2026 года возобновить в Стамбуле прямые переговоры между Россией и Украиной, продолжая активные дипломатические контакты с обеими сторонами. Журналисты подчеркнули, что турецкая сторона сохраняет постоянный диалог как с Москвой, так и с Киевом с целью создания условий для очередного раунда.

