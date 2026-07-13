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13 июля, 06:58

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РИА Новости: Турция планирует возобновить переговоры по Украине в Стамбуле до конца лета

Турция планирует возобновить переговоры по Украине в Стамбуле до конца лета – СМИ

Фото: depositphotos/flogeljiri

Турция намерена до конца лета 2026 года возобновить в Стамбуле прямые переговоры между Россией и Украиной, продолжая активные дипломатические контакты с обеими сторонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По словам собеседника агентства, Анкара рассчитывает, что переговорный процесс удастся запустить вновь на стамбульской площадке в ближайшие месяцы, и прилагает для этого все необходимые усилия.

Источник подчеркнул, что турецкая сторона сохраняет постоянный диалог как с Москвой, так и с Киевом с целью создания условий для очередного раунда.

Кроме того, в правительстве Турции подтвердили неизменную готовность выполнять посредническую роль и предоставить платформу для прямого диалога конфликтующих сторон.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна завершить конфликт с Россией за 2 месяца, чтобы избежать масштабной эскалации со стороны Москвы. По его мнению, лидеры западных стран должны предоставлять Киеву все необходимое "для успешной обороны", оказывая на Россию "сильное давление".

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Сюжет: Переговоры по Украине
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