Землетрясение произошло на западе Бурятии

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В Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Эпицентр сейсмособытия находился в 7,6 километра к северо-западу от села Кырен. Жители района почувствовали слабые подземные толчки, сейчас специалисты проводят обследование зданий и сооружений.

По банным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения составил 12,9. Подземные толчки интенсивностью до 3 баллов ощущались в Иркутске, Слюдянке, Ангарске и ряде других населенных пунктов Иркутской области.

Директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" Данила Чебров отметил, что Бурятию могут ждать афтершоки в течение месяца.

"Для этого региона достаточно умеренное землетрясение. Там теоретически могут быть гораздо сильнее. В принципе до месяца (афтершоки. – Прим. ред.) могут быть магнитудой 5,9–6", – приводит его слова "Абзац".

По словам эксперта, жители сейсмических районов должны знать, что делать в случае землетрясений и как подготовить жилище. Например, проверить, насколько плотно зафиксированы крупные предметы мебели и не загорожен ли проход на улицу.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 произошло в акватории Черного моря в 18 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 5 километров, а интенсивность оценили в 2 балла по шкале Рихтера. Пострадавших нет, обращений от жителей также не поступало.