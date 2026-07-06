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06 июля, 13:00

Происшествия

Землетрясение произошло в акватории моря у берегов Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в акватории Черного моря в 18 километрах от Сочи. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сейсмособытие случилось в ночь на 6 июля в 03:30 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 5 километров. Интенсивность землетрясения оценили в 2 балла по шкале Рихтера.

Инфраструктура и объекты жизнеобеспечения Сочи работают в штатном режиме. Пострадавших нет, обращений от жителей не поступало, добавили в ведомстве.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Сначала магнитуда составляла 5,8, однако позднее сейсмологи скорректировали на 6,1. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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