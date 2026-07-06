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06 июля, 13:23

Общество

Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 500

Фото: AP Photo/Moses Sawasawa

Число случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 500. Об этом сообщает RT со ссылкой на Конголезское агентство печати.

Всего в стране зафиксирован 1 561 подтвержденный случай заболевания. Из них 506 человек скончались, 253 – выздоровели, а 628 пациентов находятся в больницах. Летальность вируса, по оценкам властей, составляет 32,4%.

О вспышке Эболы в ДРК стало известно в начале мая. Ситуация в стране была признана чрезвычайной.

Как указывали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Африке риск распространения лихорадки будет существовать всегда. Это объясняется тем, что Эбола является зоонозным заболеванием, то есть циркулирует среди диких животных. В связи с этим местные жители, часто бывающие в лесах, становятся переносчиками вируса.

При этом в России инфекция распространяться не будет, отмечали в Роспотребнадзоре. Специалисты постоянно следят за эпидемиологической обстановкой в международном пространстве.

Случай заболевания лихорадкой Эбола выявили во Франции

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