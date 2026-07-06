Адвокат семьи Тиммы заявила о подаче иска о защите чести к Седоковой

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы будет подавать иск о защите чести и достоинства к певице Анне Седоковой после того, как она рассказала об эпизодах домашнего насилия со стороны экс-супруга. Об этом "Газете.ру" сообщила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Заняться подачей заявления близкие баскетболиста планируют после завершения дела по имуществу, добавила адвокат.

"Главное – не обескровить финансово!" – отметила она.

Вместе с тем Гаврилова назвала прозвучавшие со стороны Седоковой обвинения ложью "от первого и до последнего слова".

Седокова рассказала, что ее бывший муж испытывал проблемы с агрессией и нападал на нее. Она вспомнила случай в День святого Валентина, когда Тимма избил ее так, что у нее половина лица "была синей", а затем кидался на нее и детей с ножом.

По ее словам, после случившегося спортсмен "тысячу раз" извинялся, но семья все равно испытывала страх каждый раз, когда он заходил в комнату.

Отец Тиммы, комментируя заявление Седоковой, предложил певице пойти с доказательствами в суд. Он отметил, что написать можно все что угодно. Мужчина также указал, что уже ничему не удивляется.

В декабре 2024 года экс-супруг певицы покончил с собой. СМИ писали, что он страдал от депрессии после развода с Седоковой. При этом сама певица призналась, что "жила в аду" последние годы, и упоминала об агрессии со стороны баскетболиста.

Спустя время она заявила права на наследство. В ответ семья спортсмена подала заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".