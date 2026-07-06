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06 июля, 12:47

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Лукашенко: Белоруссия не отправит военных на Украину

Белоруссия не отправит военных на Украину – Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Белорусских военных не будут отправлять на Украину. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщает БелТА.

"Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов", – сказал лидер республики.

Лукашенко считает, что к затягиванию украинского конфликта стремится международная "партия войны". Он также обвинил Евросоюз в милитаризации и закупке "ударно-наступательных вооружений".

Ранее белорусский президент высказал мнение, что Украина оказалась разменной картой в большой игре, и добавил, что его страна выступает исключительно за мир.

В то же время в Кремле опровергли публикации СМИ о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию, чтобы та усилила поддержку СВО. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что между странами целый перечень проектов, которые на повестке дня.

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