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06 июля, 11:30

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NYP: 4 болельщика пострадали в перестрелке после матча ЧМ в Лос-Анджелесе

Четыре болельщика пострадали в перестрелке после матча ЧМ в Лос-Анджелесе

Фото: depositphotos/jovannig

Четыре болельщика получили ранения на востоке Лос-Анджелеса в результате перестрелки после игры между сборными Мексики и Англии в рамках чемпионат мира по футболу. Об этом со ссылкой на New York Post (NYP) сообщает News.ru.

Пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется.

В полиции также уточнили, что после окончания матча были зафиксированы три перестрелки. Все они произошли в разных местах, одна из них – на бульваре Уиттер, где собралось множество болельщиков.

Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу команды Англии. Таким образом, мексиканцы стали второй сборной-хозяйкой, которая выбыла после 1/8 финала. С мундиалем также попрощалась канадская команда, которая уступила марокканцам (0:3).

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