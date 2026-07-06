В Щелкове задержали 16-летнюю девушку, поджегшую АЗС по указанию неизвестных

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Полиция задержала 16-летнюю жительницу Москвы, которая подожгла автозаправочную станцию в подмосковном Щелкове по указанию неизвестных лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девушку доставили в территориальный отдел полиции. В присутствии законных представителей она пояснила, что действовала по указке неизвестных, которые давали ей инструкции по мобильному телефону.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на умышленное повреждение имущества, а также по статье 205 УК РФ ("Террористический акт").

"Возгорание произошло вечером 19 июня. В результате выгорела заправочная колонка, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее cотрудники ФСБ задержали в Первоуральске Свердловской области россиянина 2003 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами, который планировал массовую рассылку взрывных устройств, замаскированных под парфюмерные наборы, через "Почту России" военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий.

Злоумышленник изъял взрывные устройства из схронов в Челябинске и отправил их адресатам в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область, но после выполнения задания украинские кураторы прекратили с ним связь и не выплатили вознаграждение. Все почтовые отправления были изъяты и обезврежены, против задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки и покушении на теракт.

