На Кубани задержали агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева

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Российские спецслужбы задержали 46-летнего россиянина, который собирал и передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о местонахождении подразделений Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Краснодарском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, житель Анапы 1980 года рождения по своей воле начал взаимодействовать с представителем СБУ для оказания помощи противнику в совершении диверсионно-террористической деятельности.

Помимо передачи сведений о местонахождении подразделений Минобороны РФ и объектов ТЭК, злоумышленник по заданию куратора следил за уровнями радиосигналов возле военных объектов, которые впоследствии планировали использовать украинские военные для нанесения ракетно-бомбовых атак по территории России.

"Одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО", – уточнили в ЦОС ФСБ РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о госизмене. Злоумышленника арестовали.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, который наблюдал за военными объектами в столичном регионе. Уточняется, что россиянин 2005 года рождения был задержан в Воронеже. Установлено, что мужчину завербовали при помощи одного из мессенджеров.

По заданиям куратора он за вознаграждение не только наблюдал за военными объектами в РФ, но и подбирал иных лиц для оказания содействия Украине. Кроме того, мужчина участвовал в работе украинских мошеннических call-центров. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Гражданина РФ отправили под стражу. Обвиняемый признал вину.

