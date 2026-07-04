Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти задержан

Фото: MAX/"Следком"

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Им оказался ранее судимый местный житель 1984 года рождения. Операция по его поимке велась в координации с сотрудниками МВД России.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила в мессенджере MAX, что злоумышленник пытался скрыться с помощью железнодорожного транспорта. Свою вину в совершении убийства он признал.

Тело ребенка было найдено накануне 3 июля. Школьница пропала за день до этого. Она ушла с участка СНТ "Захожье-5" Тосненского района, однако домой не вернулась.

Начавшим поиски следователям удалось обнаружить ее мертвой с признаками насильственной смерти в лесополосе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.