Сборная Аргентины прошла в 1/8 финала ЧМ-2026

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Сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Майами в США.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1, голы забили аргентинец Лионель Месси (29-я минута) и полузащитник Кабо-Верде Дерой Дуарте (59). После этого встреча перешла в дополнительное время.

На 92-й минуте мяч в ворота противников забросил аргентинский защитник Лисандро Мартинес, однако уже на 103-й минуте вингер Сидни Кабрал вновь сравнял счет. Тем не менее спустя некоторое время кабо-вердианский защитник Диней отправил мяч в свои ворота, и встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Аргентины.

Месси забил свой 20-й гол на чемпионатах мира и продлил рекордную голевую серию на ЧМ, отличившись в восьмой игре подряд. В 1/8 аргентинцы сыграют со сборной Египта, которая одержала победу над австралийцами.

Ранее сборная Португалии одержала победу над Хорватией в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 2:1. Игра состоялась в Торонто. В составе португальской команды голы забили Криштиану Роналду (с пенальти) и Гонсалу Рамуш (на 90+4 минуте). У Хорватии мяч в ворота противника забросил Иван Перишич (53).

В рамках этого матча Роналду установил сразу два рекорда на чемпионате мира. Во-первых, он стал самым возрастным спортсменом, который участвовал в плей-офф чемпионата мира по футболу – в день матча Роналду было 41 год 127 дней. Кроме того, португалец стал самым возрастным спортсменом, который забил гол на данном этапе турнира.