Роналду установил два рекорда ЧМ в матче против Хорватии

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Португальский футболист Криштиану Роналду установил два рекорда на чемпионате мира. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Fox Sports.

Нападающий попал в стартовый состав португальской команды в матче против Хорватии, благодаря чему стал самым возрастным спортсменом, который участвовал в плей-офф чемпионата мира по футболу. В этот момент Роналду был 41 год 127 дней.

Кроме того, благодаря заброшенному на 68-й минуте игры мячу в ворота соперника португалец стал самым возрастным спортсменом, который забил гол на данном этапе турнира. Для Роналду этот мяч стал первым в карьере, который он забросил в ворота соперника в плей-офф ЧМ.

Сборная Португалии одержала победу над Хорватией в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 2:1. Игра состоялась в Торонто. В составе португальской команды голы забили Роналду (с пенальти) и Гонсалу Рамуш (на 90+4 минуте). У Хорватии мяч в ворота противника забросил Иван Перишич (53).

Роналду вышел на чистое второе место по количеству игр на чемпионатах мира: на счету португальца теперь 26 матчей. На первом месте в этом рейтинге находится аргентинец Лионель Месси, он сыграл 29 матчей на ЧМ.