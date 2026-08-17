Водитель пострадал из-за атаки дрона на автобус под Белгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В городе Шебекино Белгородской области украинский дрон атаковал автобус. В результате атаки пострадал водитель, сообщил оперативный штаб региона.

Мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног.

После оказания первой помощи пострадавшего планируется перевести в областную клиническую больницу. Автобус также получил повреждения.

Ранее мужчина погиб после атаки БПЛА в Рыльском районе Курской области. Дрон ударил по дому, в котором проживал мужчина-инвалид, в результате чего начался пожар. Из-за попадания начался пожар. Брат хозяина жилья бросился в огонь, чтобы вытащить родственника.