HR-эксперт Лоикова объяснила, как соискателям пройти ИИ-рекрутера

Россияне стали массово рассылать десятки резюме на одну и ту же вакансию, чтобы обойти ИИ-фильтры работодателей, сообщили СМИ. Насколько это распространенная практика и какие еще проблемы есть на современном рынке труда в стране, разбиралась Москва 24.

ИИ-схема

Жители России все чаще рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний. В противном случае нейросети отсеивают тысячи соискателей даже с большим опытом, утверждает телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова. По их логике, если один вариант будет отсеян автоматической системой, другой, вероятно, сможет пройти через алгоритмы и в конечном итоге попасть к HR-специалисту.

Журналисты привели в пример одного из соискателей, который направил три резюме под разными именами. Первое ИИ-алгоритмы отклонили сразу, второе – уже после прохождения тестового задания, зато с помощью третьего удалось добраться до собеседования. Спустя время мужчине сообщили, что компания выбрала другого кандидата, но им оказался он сам – с другого аккаунта и иной версией резюме.

Как рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, количество активных анкет потенциальных сотрудников на платформах важно разделять на два уровня. Первый – адаптация под конкретную вакансию, то есть рекомендованная практика, при которой достижения перефразируются. Второй – создание десятков версий и отправка под разными именами и названиями.

При этом ситуация, когда один кандидат имеет до 7–10 версий резюме под разные вакансии, уже распространена и стала своего рода стандартом. Массовое дублирование оказалось возможным из-за инструментов автоотклика и генерации резюме через нейросети, подтвердила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Кандидат способен рассылать до 50 откликов в час, тогда как раньше за то же время удавалось сделать один-два-три осознанных. Но в таких заявках прослеживается характерная безупречность, что сразу вызывает недоверие к соискателю. То есть возникает парадокс: чем идеальнее текст, тем сильнее он напоминает сотни других и перестает выделять кандидата.

Говоря о ситуации с ИИ-рекрутером, который отсеивает резюме, эксперт отметила, что с этим действительно могут возникать дополнительные сложности. Сам по себе алгоритм не распознает синонимы и не учитывает контекст. Например, если вместо "оптимизация процессов" написано "улучшение операций", резюме отправляется в корзину, хотя суть одна и та же.

"Также среди ИИ-ассистентов наблюдается дискриминация по имени, полу и возрасту. Исследование ученых из Вашингтонского университета показало, что в 85% случаев ИИ-модели отдают предпочтение наиболее распространенным именам. На российском рынке, по данным аналитиков одного из сайтов по поиску работы, 67% соискателей старше 45 лет получают отказ без рассмотрения резюме", – рассказала эксперт.

Резюме по канонам

Чтобы резюме было замечено, важно соблюдать технические требования, обратила внимание Зулия Лоикова. Например, формат должен быть PDF или текстовый – не картинка и не файл из графического редактора, поскольку экспортированные из таких программ изображения большинство автоматических систем не распознают.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Структура текста – простая, одноколоночная, сверху вниз, без таблиц, колонок и инфографики. Заголовки должны быть стандартными: опыт работы, образование, навыки – именно так они считываются корректно. Шрифты используются самые распространенные, например Arial или Calibri. Декоративные при конвертации превращаются в нечитаемые символы. Если система не может извлечь текст, резюме автоматически попадает в корзину.

Кроме того, чтобы алгоритм поставил высокий балл, ключевые слова нужно указывать дословно из текста вакансии. К примеру, если в описании указан язык программирования Python, не стоит писать "разработка ПО" или "работа с базами данных". Автоматические системы распознают синонимы не всегда, предупредила специалист.

"Название должности следует указывать так же, как в вакансии: не "маркетолог-стратег" или "руководитель маркетинга", а именно "маркетолог". Аббревиатуры даются с расшифровкой: CRM – система управления клиентами, ML – машинное обучение. В разделе ключевых навыков стоит разместить 10–15 позиций из текста вакансии. Именно по ним системы делают выборку, и это наиболее важно", – объяснила она.

Также Лоикова предупредила, что кандидатам важно проверять орфографию: из-за одной опечатки система может не найти ключевое слово. Полезны и стратегические приемы. Отклики лучше отправлять в окна активности: с 08:00 до 11:00 или с 13:00 до 16:00, отметила специалист.

Смена профессии – нормальная практика?

Проблема с резюме не единственная на рынке труда. Ранее эксперты Росстата заявили, что в июле 2026 года порядка 13,3% безработных не могли трудоустроиться в течении года и дольше, сообщает газета "Известия". В ведомстве уточнили, что в аналогичный период 2025-го этот показатель был ниже – 9,7%.

Эксперты объяснили, что речь идет о застойной безработице: человек долго остается на бирже труда и не получает пособие, поскольку его выплачивают 6 месяцев. Таких россиян этим летом стало примерно 226 тысяч. Кроме того, в ведомстве пояснили, что в среднем в июле 2026-го люди искали работу 5,1 месяца. Женщины делали это чуть дольше – 5,6 месяца, мужчины – 4,4. При этом уровень безработицы в России остается рекордно низким: в июле 2026-го она составила 2,3%, уточнили в Росстате.

В некоторой степени в этом тоже может быть виноват искусственный интеллект. Как пояснила Зулия Лоикова, нейросети уже не ограничиваются простыми текстами: они способны создавать прототипы сайтов и выполнять задачи, на которых раньше набивали руку начинающие специалисты.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт На этом фоне в IT, маркетинге, дизайне и digital количество вакансий уровня Junior сократилось. Это снижает определенные издержки, но одновременно отсекает целый пласт работников. Как следствие, растет число этапов и сроков найма: процессы усложняются, появляется множество тестовых заданий.

Также увеличивается количество собеседований, а промежутки между ними растягиваются до 5–6 месяцев. Для топовых позиций в госсекторе проверки безопасности занимают до полугода, отметила эксперт.

Кроме того, рынок труда в целом неоднороден: наблюдается структурный дисбаланс, при котором одни отрасли перегружены, а другие испытывают дефицит кадров, отметила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Первая ситуация характерна прежде всего для офисных позиций: администраторы, HR-менеджеры, бухгалтеры и юристы. Конкуренция там растет от месяца к месяцу, наблюдается переизбыток кадров. На одну вакансию юриста-консультанта откликается столько людей, что позицию удается закрыть за два дня, причем среди соискателей есть специалисты с большим опытом.

Среди причин – кредитная ставка, которая особенно сказалась на малом и среднем бизнесе, из-за чего многие специалисты оказались в поиске работы, добавила Лоикова.

При этом повышенный спрос и рост зарплат наблюдается среди квалифицированных рабочих: слесарей, сантехников, токарей, автослесарей, водителей. В IT тоже есть такая тенденция, но среди узконаправленных специалистов. Например, в области кибербезопасности, работающих с большими данными и аналитикой, рассказала специалист.

"Для молодых ребят, выбирающих будущую профессию и вуз, перспективными направлениями до 2030 года остаются квалифицированные рабочие и инженерные кадры. Те же инженеры нужны везде, что связано с локализацией, технологическим суверенитетом и развитием производственных мощностей, включая ВПК и УПК", – уточнила Лоиков.

Также, по ее словам, ощущается нехватка кадров в медицине – как младшего персонала, так и узкопрофильных врачей, терапевтов и среднего медицинского звена. Похожая ситуация наблюдается в сельском хозяйстве и производственных секторах.

"Компании работают с вузами и ссузами, но находятся в основном в регионах, где мотивировать специалистов сложнее. Тем не менее зарплаты повышаются, предоставляется жилье", – объяснила эксперт.

Если человек решил попробовать сменить профиль, уже будучи опытным работником, стоит смотреть на смежные отрасли, чтобы не переучиваться с нуля. По мнению Лоиковой, шесть-восемь профессий за жизнь – нормальная практика и данность современного рынка.

