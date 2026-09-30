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30 сентября, 17:35

Шоу-бизнес

Басков заявил, что не может жениться из-за непростых жизненных ситуаций

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певец Николай Басков признался, что не может жениться из-за непростых жизненных ситуаций. Об этом пишет сайт "Комсомольской правды".

Артист отметил, что сложности есть у каждого и он не исключение. По словам Баскова, люди мечтают о детях и о человеке, с которым хорошо и физически, и эмоционально, однако существуют нюансы. Он назвал это испытанием, которое предстоит преодолеть.

Исполнитель добавил, что со временем станут известны причины, объясняющие его статус холостяка. Он признался, что эти обстоятельства уже почти 25 лет причиняют ему боль. Тем не менее певец выразил надежду, что встретит свою судьбу и женится.

"Надеюсь, многие люди, которые находятся в такой же ситуации, как и я, поймут, что нельзя опускать руки", – сказал он.

Ранее Басков рассказывал, что работа и концерты помогают ему переживать непростой жизненный период. Подробности своих проблем он тогда раскрывать не стал. При этом поддержку зрителей он называл своим стимулом, источником любви, эмоций и сил.

Басков несколько часов провел в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского

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