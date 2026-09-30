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30 сентября, 17:18

Технологии

Илон Маск в шутку предложил изолировать ИИ на рейсе Delta Airlines

Фото: Getty Images/Chip Somodevilla

Лучший способ изолировать искусственный интеллект (ИИ) – посадить его на рейс американской авиакомпании Delta Airlines, которая отказалась от Starlink. Об этом на своей странице в соцсети X пошутил основатель системы, глава SpaceX Илон Маск.

"У него не будет ни малейшего шанса выйти в интернет", – написал американский бизнесмен.

Delta Airlines в 2022 году тестировала систему спутникового интернета Starlink от SpaceX, однако стороны так и не договорились о сотрудничестве. В итоге Delta выбрала для предоставления интернет-услуг на борту систему Amazon Leo, отказавшись от технологии Маска.

Ранее в Российской академии наук заявили, что развитие искусственного интеллекта со временем может стать сложнее для контроля со стороны человека, поэтому следить за технологиями ИИ должна другая модель. При этом полностью остановить развитие искусственного интеллекта невозможно.

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