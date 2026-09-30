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30 сентября, 16:45

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"Известия": дочь экс-мэра Уфы отдала мошенникам 22 млн рублей, валюту и часы

Дочь экс-мэра Уфы отдала мошенникам 22 млн рублей, валюту и часы – СМИ

Фото: depositphotos/blinow61

Дочь бывшего мэра Уфы Сергея Грекова отдала мошенникам 22 миллиона рублей, иностранную валюту и часы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, помимо наличных в рублях, 14-летняя девушка передала аферистам часы Patek Philippe и Audemars Piguet, 45 тысяч долларов и 145 тысяч евро. Ее отец в разговоре со СМИ отказался комментировать ситуацию.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер отдал золото и деньги на 100 миллионов рублей. Его жене позвонил незнакомец, представился работником спецслужб и потребовал передать средства для проверки. Мужчину также убедили покупать золотые слитки и передавать их курьерам.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемую, которая была одним из курьеров, задержали. Остальные соучастники преступной схемы устанавливаются.

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