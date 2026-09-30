Психолог Любина: для анкеты на сайте знакомств лучше выбрать свежее фото

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для главной фотографии в анкете на сайте знакомств лучше выбирать свежий снимок, на котором хорошо видно лицо, без других людей в кадре. Об этом "Газете.ру" рассказала психолог Татьяна Любина.

По ее словам, естественный свет, спокойный фон и открытый взгляд обычно подходят для основной фотографии лучше, чем сложная постановочная съемка. При этом необязательно специально широко улыбаться или смотреть прямо в объектив – главное, чтобы выражение лица не казалось напряженным или закрытым.

Эксперт посоветовала не использовать сильно отретушированные и устаревшие снимки. Фотография должна соответствовать тому, как человек выглядит сейчас: даже если старый кадр привлечет больше внимания, разница с реальной внешностью при встрече может вызвать неловкость и ощущение обмана.

"Живая фотография с естественной мимикой вызывает больше симпатии, чем идеально отретушированный кадр, на котором человек перестает быть похожим на себя", – отметила Любина.

Для анкеты психолог рекомендует использовать несколько разных фотографий. Помимо портрета, можно добавить снимок в полный рост и 1–2 кадра, которые показывают образ жизни человека, к примеру, из путешествия, с прогулки, спортивного или культурного мероприятия.

По словам специалиста, такие фотографии могут помочь собеседнику начать разговор не с формального приветствия, а с вопроса о месте, увлечении или событии, изображенном на снимке. При этом фотографии не должны представлять собой набор одинаковых кадров с одним и тем же ракурсом.

Ранее по итогам исследования сайта знакомств самыми привлекательными для отношений мужчины в глазах россиянок оказались врачи. Почти 40% опрошенных хотели бы выйти за медика замуж. На втором месте оказались предприниматели и бизнесмены (38%), далее – инженеры и строители (28%), стоматологи (19%) и юристы (18%).

При этом 8 из 10 женщин признали, что профессия мужчины влияет на первоначальный интерес к нему, тогда как внешность и характер важны лишь для 22%. В топ привлекательных специальностей также вошли инженеры (23%), юристы и адвокаты (21%), военные (20%), программисты и пилоты (по 18%).