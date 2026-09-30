Жительница Ставрополья получила 8 лет колонии за убийство сожителя по его просьбе

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В Георгиевском округе Ставропольского края суд приговорил 33-летнюю местную жительницу к 8 годам колонии общего режима за убийство сожителя. Как выяснило следствие, она сделала это по просьбе самого убитого, передает сайт "Комсомольская правда – Северный Кавказ" со ссылкой на пресс-службу судов Ставропольского края.

Преступление было совершено в мае 2026 года. Женщина и ее 36-летний возлюбленный пили алкоголь в квартире многоэтажки, и в какой-то момент разговор зашел об убийстве. Она заявила, что у нее "рука не дрогнет" зарезать сожителя. Тот спокойно согласился и попросил снять его на видео, чтобы зафиксировать, что он не против.

Женщина взяла длинный кухонный нож, велела мужчине лечь на пол и воткнула лезвие ему в сердце. Все происходящее, включая просьбу об убийстве, попало в объектив камеры. От полученного ранения мужчина скончался в течение нескольких минут.

Затем фигурантка вызвала полицейских и показала им видеозапись, рассчитывая доказать, что убийство совершено с согласия потерпевшего. Но неожиданно для женщины ее задержали: разрешения на убийство не существует, даже если человек сам попросил об этом.

Следователи изъяли телефон с записью и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В пресс-службе судов края отметили, что на видеозаписи запечатлен момент убийства, а также слова мужчины, который действительно попросил его убить.

Суд признал женщину виновной. Помимо лишения свободы, инстанция также удовлетворила иск родственников погибшего: с осужденной взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Омской области вынесли приговор мужчине, который убил жену из-за сала. Было установлено, что 71-летний фигурант распивал алкоголь вместе со своей 68-летней супругой. В какой-то момент он не менее шести раз ударил ее ножом в шею. Мужчина объяснил, что сделал это, поскольку был недоволен тем, как она нарезает сало.

